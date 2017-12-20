Наместников повторил личный рекорд по голам за сезон, проведя на 47 игр меньше

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4) забросил свою 14-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате.



Россиянин повторил личный рекорд по количеству голов в одном сезоне. На его счету уже 29 (14+15) очков в 33 матчах. В сезоне-2015/16 он забил 14 голов и набрал 35 очков в 80 играх.



Всего в НХЛ на счету Наместникова 107 (46+61) баллов за результативность в 233 матчах.

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Видео гола Наместникова можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».