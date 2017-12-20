Орлов – о своём голе: я устал, но подумал, что надо сделать обводку

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов после победы в матче с «Даллас Старз» со счётом 4:3 ОТ прокомментировал свой гол, перед которым он красивым движением обыграл защитника Джона Клингберга.



«Я просто постарался подключиться к атаке. Был немного уставшим и хотел заставить себя создать голевой момент. Я подумал: «Надо что-то предпринять и сделать обводку». Всё получилось, и я смог забить важный гол», — приводятся слова Орлова на официальном сайте НХЛ.

События дня НХЛ. Шикарный гол Орлова затмил Овечкина и Радулова А Худобин впервые в сезоне сыграл на ноль.

Видео гола Орлова можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».