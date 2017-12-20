Стэмкос: судьи дали «Тампе» неправильное удаление в неправильное время

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после поражения в матче с «Вегас Голден Найтс» (3:4) выразил недовольство по поводу удаления Брэйдона Коберна за задержку клюшки за 23 секунды до конца встречи, после которого соперник забил решающий гол.



«Паршиво мы проиграли. Бились, чтобы сравнять счёт. Вряд ли бы кто-то жаловался, если бы судьи не свистнули удаление соперника (на 57-й минуте Дерик Энгелланд был удалён за бросок клюшки. – Прим. «Чемпионата»). Это было сомнительное удаление. Рефери решили, что им надо исправиться за ошибку. Это было неправильное удаление в неправильное время.



По атмосфере это была лучшая игра регулярного чемпионата за долгое время. Удивительно, что потребовалось так много времени, чтобы здесь появилась команда», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.

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