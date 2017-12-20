TSN назвал 10 лучших голов 2017 года в НХЛ

Одно из крупнейших спортивных СМИ Канады TSN составило свой рейтинг из 10 лучших голов 2017 года в НХЛ. Вне рейтинга был отмечен гол Микаэля Гранлунда в матче с «Лос-Анджелес Кингз».
1. Шайба Сидни Кросби в игре с «Баффало Сэйбрз».
2. Гол Эрика Карлссона в матче с «Бостон Брюинз».
3. Шайба Рихарда Паника в игре с «Питтсбург Пингвинз».
4. Гол Давида Пастрняка в игре с «Ванкувер Кэнакс».
5. Шайба Натана Маккиннона в матче с «Флоридой Пантерз».
6. Гол Джареда Спаржона в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
7. Шайба Коннора Макдэвида в игре с «Калгари Флэймз».
8. Гол Остона Мэттьюса в матче с «Монреаль Канадиенс».
9. Шайба Ника Фолиньо в ворота «Виннипег Джетс».
10. Гол Виктора Арвидссона в матче с «Каролиной Харрикейнз».
Видео можно посмотреть в YouTube.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».