«Адмирал» — «Динамо» Р: Максим Кицын набрал 1-е очко в КХЛ с октября 2011 года

Нападающий «Адмирала» Максим Кицын в матче с рижским «Динамо», который проходит в эти минуты во Владивостоке, отметился голевой передачей в первом периоде.



Он ассистировал Роберту Саболичу, который открыл счёт на первой минуте игры. Для 25-летнего Кицына это очко стало первым в КХЛ со 2 октября 2011 года, когда он забил гол за новокузнецкий «Металлург» в матче с «Салаватом Юлаевым».



Кицын является чемпионом мира среди молодёжных команд 2011 года. В предыдущих 118 матчах КХЛ он набрал 19 (10+9) очков.

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Видео гола Саболича с передачи Кицына можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.