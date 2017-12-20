Вратарь «Барыса» Карлссон получит гражданство Казахстана, чтобы играть в сборной

«Барыс» сообщил, что шведский вратарь команды Хенрик Карлссон подал документы на получение гражданства Казахстана и планирует выступать за сборную страны.



«Барыс» официально заявляет, что никаких переговоров по обмену Карлссона или приобретения других вратарей клуб не вёл и не ведёт. Хенрик Карлссон остаётся игроком «Барыса» и получает всестороннюю поддержку и помощь в работе. Более того, Хенрик Карлссон подал документы на получение казахстанского гражданства и намерен выступать за национальную команду Казахстана», — сообщается в заявлении клуба.

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