Вратарь Александр Шарыченков перешёл из «Югры» в «Ак Барс». Он расторг контракт с ханты-мансийской командой по соглашению сторон и заключил двухлетнее соглашение с «Ак Барсом».

Источник: «Ак Барс» интересуется вратарями Бобковым, Лазушиным и Шарыченковым

26-летний голкипер в текущем регулярном чемпионате провёл 14 матчей за «Югру», показав процент отражённых бросков 90,7 и коэффициент надёжности 2,94. Всего в КХЛ на его счету 43 победы в 103 матчах за «Югру» и московское «Динамо», в которых он отразил 91,6% бросков, пропуская в среднем 2,36 шайбы за игру.

Шарыченков будет выступать в «Ак Барсе» под 30-м номером.

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