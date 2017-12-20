17-летний Хованов, переболевший гепатитом, дебютирует в QMJHL после Нового года

17-летний российский нападающий Александр Хованов готов к дебюту в QMJHL, который состоится после Нового года. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.



Летом Хованов был выбран «Монктоном» на драфте легионеров CHL, после чего у него был обнаружен гепатит А.



«Конечно, были плохие мысли, но я старался не унывать. Прошло много времени с тех пор, как я играл в последний раз, не терпится начать кататься. Очень рад быть в Монктоне и начать свой сезон.



Было тяжело не играть, не тренироваться, смотреть матчи, не имея возможности в них участвовать. Хочу начать играть, как только тренеры скажут, что я готов. Буду стараться помогать команде», — сказал Хованов.

Справка «Чемпионата»



Александр Хованов, родился 12 апреля 2000 года в Саратове.



Начинал заниматься хоккеем в «Ладе», а затем перешёл в систему «Ак Барса», где играл за юношеские команды. В сезоне-2016/17 провёл 29 матчей в МХЛ за «Ирбис», набрав 22 (8+14) очка, а также в составе сборной России U17 выиграл бронзу на Мировом Кубке вызова (7 (5+2) очков в 5 матчах).