Дубль Макмиллана помог рижскому «Динамо» обыграть «Адмирал»

«Адмирал» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 1:3.



Уже на первой минуте игры команды обменялись заброшенными шайбами, установив новый рекорд КХЛ по двум самым быстрым голам. На 23-й секунде Роберт Саболич вывел «Адмирал» вперёд, а на 48-й секунде Микелис Редлихс сравнял счёт. Ничья держалась до концовки третьего периода, когда Брэндон Макмиллан в течение двух с половиной минут оформил дубль.

Заяц или волк? «Ак Барс» не подпустит к себе команду Назарова «Югра» не преподнесёт вторую сенсацию подряд, а «Ак Барс» выиграет в Нижнекамске – прогнозы на день КХЛ.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.