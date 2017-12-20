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Дубль Макмиллана помог рижскому «Динамо» обыграть «Адмирал»

Хоккей

«Адмирал» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 1:3.

Уже на первой минуте игры команды обменялись заброшенными шайбами, установив новый рекорд КХЛ по двум самым быстрым голам. На 23-й секунде Роберт Саболич вывел «Адмирал» вперёд, а на 48-й секунде Микелис Редлихс сравнял счёт. Ничья держалась до концовки третьего периода, когда Брэндон Макмиллан в течение двух с половиной минут оформил дубль.

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КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
1 : 3
1:1, 0:0, 0:2
Динамо Р
Рига
1:0 – Саболич (Кицын) – 00:23 (5x5), 1:1 – Редлихс М. (Дарзиньш, Индрашис) – 00:48 (5x5), 1:2 – Макмиллан (Мейя, Столлери) – 54:44 (5x5), 1:3 – Макмиллан (Мейя) – 57:15 (5x4)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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