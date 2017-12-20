Пашков: «Нефтехимик» — наглый средневес, а «Ак Барс» — супертяж, его ждёт финал

Олимпийский чемпион Александр Пашков перед вторым татарстанским дерби сезона поделился мнением о перспективах «Нефтехимика» и «Ак Барса» в плей-офф.

«У Нижнекамска, насколько я слышал, скромный бюджет — и, насколько я вижу, скромный состав. Тем не менее практически каждый игрок — от опытного капитана Пигановича до молодых местных ребят — выпрыгивает выше головы. В итоге свой чемпионат середняков с участием полутора десятков клубов Нижнекамск уже выиграл.

Долгие годы воспринимал «Нефтехимик» как безликую команду, но в этом сезоне она узнаваема. Знаете, такой молодой, наглый, звенящий боксёр-средневес, который готов подраться на равных даже со СКА и ЦСКА! Безусловно, главный тренер «Нефтехимика» делает в этом сезоне интересную заявку.

Но я всё же думаю, что на кубковой дистанции Нижнекамск надолго не задержится. Потолок клуба, учитывая его ресурсы и консервативные традиции КХЛ, — второй раунд плей-офф. А вот «Ак Барс», если использовать боксёрскую терминологию, — супертяж. И в этом сезоне его ждёт финал Кубка Гагарина — видимо, против СКА», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.