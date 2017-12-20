Грёнборг: Карлссон выбрал Казахстан, а он был в расширенной заявке Швеции на ОИ

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг прокомментировал решение вратаря «Барыса» Хенрика Карлссона подать документы на получение гражданства Казахстана, чтобы в дальнейшем выступать за сборную этой страны.

Вратарь «Барыса» Карлссон получит гражданство Казахстана, чтобы играть в сборной

«Это его выбор. Он хороший вратарь, мы понимаем, почему в сборной Казахстана хотят его получить. Он играет там не первый год. На чемпионате мира он уже не сможет играть за Швецию. Хотя мы его рассматривали, и он был включён в расширенную заявку сборной Швеции на Олимпиаду», — цитирует Грёнборга Aftonbladet.