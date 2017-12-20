«Спартак» расторг контракт с защитником Артёмом Аляевым

«Спартак» объявил о расторжении контракта с защитником Артёмом Аляевым по обоюдному согласию сторон.



22-летний хоккеист начинал сезон в «Торпедо», за который провёл только один матч, а затем был обменян в московскую команду. В 12 матчах текущего регулярного чемпионата на его счету три передачи при показателе полезности «-4». В последнее время игрок находился в расположении «Химика» — фарм-клуба«Спартака» в ВХЛ, за который сыграл 14 матчей и набрал 7 (5+2) баллов за результативность при показателе полезности «-4».