Выиграй билеты на матч КХЛ «Динамо» — СКА

«Чемпионат» проводит розыгрыш билетов на матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА. Встреча состоится 23 декабря на арене «ВТБ Ледовый дворец» в Москве, начало – в 17:00 мск.



Последний раз команды встречались друг с другом во втором раунде плей-офф 2017 года, СКА уверенно выиграл серию со счётом 4-1.

СКА возглавляет общую турнирную таблицу, но проиграл последние два матча. «Динамо» — на шестом месте в Западной конференции.

С условиями розыгрыша можно ознакомиться в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».