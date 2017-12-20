Форвард Денис Шураков вернулся в систему «Торпедо»

Обладатель кубка Харламова в составе нижегородской «Чайки» Денис Шураков после небольшого перерыва вернулся в систему хоккейного клуба «Торпедо», информирует официальный сайт команды Петериса Скудры.



22-летний форвард согласно своему контракту сможет выступать как в «Торпедо», так и в фарм-клубе Высшей хоккейной лиги — ХК «Саров».



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