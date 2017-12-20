«Торпедо» одолело «Куньлунь», добившись четвёртой победы подряд

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду потерпел поражение от нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 0:2. Команда Петериса Скудры продлила удачную серию до четырёх побед подряд.
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Егор Дугин и Максим Лазарев. Сухой матч оформил голкипер нижегородского коллектива Станислав Галимов, отразивший 17 бросков по своим воротам.
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