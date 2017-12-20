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«Торпедо» одолело «Куньлунь», добившись четвёртой победы подряд

Хоккей

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду потерпел поражение от нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 0:2. Команда Петериса Скудры продлила удачную серию до четырёх побед подряд.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Егор Дугин и Максим Лазарев. Сухой матч оформил голкипер нижегородского коллектива Станислав Галимов, отразивший 17 бросков по своим воротам.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0 : 2
0:0, 0:2, 0:0
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Дугин (Кундратек, Грачёв) – 26:08 (5x5), 0:2 – Лазарев – 39:18 (5x5)

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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