Красноярские «Барсы»: ради игр Ночной лиги наши лидеры проезжают 300 км

Нападающий красноярских «Барсов» Артем Никитин рассказал, как создавалась команда.



«Наша команда была образована в сентябре 2014 года. Когда выбирали название, провели голосование. Было два варианта — „Барсы“ и „Медведи“, но команды с названием „Медведи“ уже появлялись, да и „Барсы“ как-то больше приглянулось. Поэтому остановились на нём. Сделали, считаем, крутой логотип. Специально его заказывали. Мы участвовали в различных турнирах в городе. Самое главное достижение – выиграли Кубок Федерации хоккея в прошлом сезоне.



Профессии у игроков самые разнообразные. Есть и бизнесмены, и обычные рабочие. Я, к примеру, работаю в Министерстве обороны. У нас играют четыре хоккеиста из Лесосибирска, это километров 300 от Красноярска – Михаил Панов, Андрей Тысячников, он, кстати, единственный, кто в детстве занимался в спортивной школе, Олег Жигулёв и Артём Сухоросов. Они и на лёд выходят вместе, их можно назвать нашими лидерами. Только представьте, как ребята любят хоккей, что в день игры преодолевают такие расстояния», — цитирует Никитина официальный сайт лиги.

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