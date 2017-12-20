Дубль Основина помог «Сибири» разгромно победить «Югру»

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене одержала разгромную победу над ханты-мансийской «Югрой», встреча завершилась со счётом 6:1. Главный тренер «Сибири» Владимир Юрзинов впервые выиграл две игры подряд на посту тренера новосибирцев.



В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Андрей Ермаков, Степан Санников, Сергей Коньков, Александер Бергстрём и Вячеслав Основин, оформивший дубль. Единственный гол в составе гостей записал на свой счёт Максим Пестушко.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Витязь» готовит распродажу. Инсайды от Панышева и Ерыкалова Кого планирует обменять «Спартак» и покинет ли Кутейкин московское «Динамо».