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Дубль Основина помог «Сибири» разгромно победить «Югру»

Хоккей

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене одержала разгромную победу над ханты-мансийской «Югрой», встреча завершилась со счётом 6:1. Главный тренер «Сибири» Владимир Юрзинов впервые выиграл две игры подряд на посту тренера новосибирцев.

В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Андрей Ермаков, Степан Санников, Сергей Коньков, Александер Бергстрём и Вячеслав Основин, оформивший дубль. Единственный гол в составе гостей записал на свой счёт Максим Пестушко.

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КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
6 : 1
1:0, 4:0, 1:1
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Санников – 16:35 (5x5), 2:0 – Санников (Энлунд) – 20:56 (5x5), 3:0 – Коньков (Шаров, Первушин) – 21:17 (5x5), 4:0 – Основин (Ткаченко) – 28:37 (5x5), 5:0 – Основин – 32:56 (4x5), 6:0 – Бергстрём (Сигарёв, Закриссон) – 46:29 (5x4), 6:1 – Пестушко (Варфоломеев) – 49:19 (5x5)
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