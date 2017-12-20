Скудра: чувствовалась прошедшая пауза, но «Торпедо» сыграло неплохо

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги выигранной встречи с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» (2:0).



«Благодарю соперника за матч. Это была наша первая игра после перерыва. И, конечно, в первом периоде чувствовалась та пауза. Уже после второго мы сыграли неплохой матч. Хорошее начало этой поездки, едем дальше, готовимся к следующему матчу», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.



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