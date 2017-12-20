Юрзинов-мл.: про чехарду с вратарями ничего не знаю. Я пришёл и смотрю вперёд

Главный тренер новосибирской «Сибири» Владимир Юрзинов-младший подвёл итог матча с ханты-мансийской «Югрой» (6:1).



«Достаточно сумбурным был первый период. «Югра» выиграла предыдущий матч у «Авангарда», хорошо действовала – мы этот матч смотрели, готовились. Во втором периоде «Сибирь» использовала свои моменты, было хорошее движение. В перерыве в чемпионате мы думали, как можно улучшить игру команды, где есть возможность прибавить. Для меня очень много новых хоккеистов, мы пытаемся разобраться вместе с тренерским штабом. Конечно, есть недостатки, но я все компоненты рассказывать не буду. Пижонство и расхлябанность после четвёртого-пятого гола? Я с этим не согласен. Хорошо, что мы смогли забить, потому что «Югра» весь матч держала нас в напряжении. Конечно, нужно стабилизировать игру, но это не так просто воплотить в жизнь.



Про чехарду с вратарями, про то, что было, я не знаю. Я пришёл, и с этого момента смотрю только вперёд. Мы будем стараться принимать лучшее решение исходя из каждой конкретной ситуации», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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