Орлов: пару сезонов «Вашингтон» был на коне, но с кубком ничего не получилось

Защитник клуба «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мнением о снизившихся ожиданиях от команды.



«Посмотрим, к чему это приведёт. Конечно, большой был ажиотаж вокруг нас последние два года. Все вокруг говорили, что мы точно должны выиграть Кубок Стэнли. Мы и сами чувствовали, что на коне, что все получается. Но в итоге не получилось. Что теперь поделаешь? Вспоминать прошлое не стоит, надо двигаться вперёд, думать о будущем и стараться получать удовольствие от настоящего», — цитирует Орлова официальный сайт лиги.

События дня НХЛ. Шикарный гол Орлова затмил Овечкина и Радулова А Худобин впервые в сезоне сыграл на ноль.