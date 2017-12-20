«Северсталь» провела открытую тренировку для людей с ограниченными возможностями

Хоккеисты «Северстали» в рамках проекта «Хоккей без границ» провели открытую тренировку для людей с ограниченными физическими возможностями.



Встреча игроков и их особых болельщиков прошла в теплой и дружеской обстановке. Болельщики увидели тренировку команды, вместе с игроками вышли на лед, пообщались с главным тренером «Северстали» Александром Гулявцевым и получили небольшой мастер-класс. От команды поучаствовали в мероприятии Павел Чернов, Александр Бумагин, Евгений Монс, Даниил Вовченко, Игорь Гераськин, Вадим Кудако и Максим Веревкин. После некоторые ребята получили в подарок клюшки игроков, а Евгений Монс подарил свои перчатки.



Дети подарили игрокам пряники, которые накануне испекли сами. Пообщаться с хоккеистами пришли 23 участника проекта разных возрастов и дети из череповецкой общественной организации помощи семьям, в составе которых есть дети с инвалидностью, «Будущее есть!». Завершилось мероприятие чаепитием. Памятные подарки болельщикам вручил директор череповецкого хоккейного клуба Алексей Кознев.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Северстали» в YouTube.