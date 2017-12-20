«Сочи» дома одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене взял верх над уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась со счётом 2:1. Напомним, две предыдущие встречи с уфимцами команда Сергея Зубова проиграла с общим счётом 4-14.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Юрки Йокипакка и Павел Падакин. У «Салавата» гол на свой счёт записал нападающий Энвер Лисин.



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