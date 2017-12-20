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«Сочи» дома одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

Хоккей

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене взял верх над уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась со счётом 2:1. Напомним, две предыдущие встречи с уфимцами команда Сергея Зубова проиграла с общим счётом 4-14.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Юрки Йокипакка и Павел Падакин. У «Салавата» гол на свой счёт записал нападающий Энвер Лисин.

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КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2 : 1
1:0, 1:0, 0:1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Йокипакка (О'Делл) – 00:38 (5x5), 2:0 – Падакин (Уэллман) – 33:41 (5x5), 2:1 – Лисин (Фёдоров) – 48:19 (5x5)
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