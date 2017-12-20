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Дубль Тарасова помог московскому «Динамо» одолеть «Барыс»

Хоккей

Московское «Динамо» на домашнем льду сумело взять верх над астанинским «Барысом», игра закончилась со счётом 5:3.

В составе команды Владимира Воробьёва голами сумели отметиться Никита Комаров, Дмитрий Вишневский, Дастин Бойд и Даниил Тарасов, оформивший дубль. У «Барыса» заброшенные шайбы на свой счёт записали Владимир Маркелов, Роман Старченко и Джеймс Райт.

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Посмотреть видео с опасными моментами встречи можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
5 : 3
1:1, 2:1, 2:1
Барыс
Астана
1:0 – Тарасов (Петунин) – 01:01 (5x5), 1:1 – Маркелов (Маклюков, Пушкарёв) – 13:11 (5x5), 1:2 – Старченко (Гурков, Семёнов) – 28:02 (5x5), 2:2 – Комаров (Никулин) – 35:58 (5x5), 3:2 – Тарасов (Хиетанен, Петунин) – 38:00 (5x5), 3:3 – Райт (Вей) – 42:47 (5x5), 4:3 – Вишневский (Кутейкин) – 49:45 (5x4), 5:3 – Бойд (Кутейкин, Анисин) – 54:26 (5x4)
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