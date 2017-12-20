Дубль Тарасова помог московскому «Динамо» одолеть «Барыс»

Московское «Динамо» на домашнем льду сумело взять верх над астанинским «Барысом», игра закончилась со счётом 5:3.
В составе команды Владимира Воробьёва голами сумели отметиться Никита Комаров, Дмитрий Вишневский, Дастин Бойд и Даниил Тарасов, оформивший дубль. У «Барыса» заброшенные шайбы на свой счёт записали Владимир Маркелов, Роман Старченко и Джеймс Райт.
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Посмотреть видео с опасными моментами встречи можно на официальном сайте КХЛ.
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