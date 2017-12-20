Петунин: сегодня «Динамо» бегало под нагрузкой, но ничего, выстояли

Нападающий московского «Динамо» Александр Петунин рассказал о своих впечатлениях от игры с «Барысом» (5:3).



«Мы провели мини-сборы. Бегали под нагрузкой, было тяжело, но ничего, выстояли. Получилось забить в большинстве. У нас удачно сложилась игра, Ерёменко к тому же вытащил.



Что случилось в конце матча, когда вспыхнула драка? Честно говоря, не видел. Была обычная стычка. Все хотят выиграть. Во время паузы на Евротур мы отдохнули. До этого у нас было пять выездных матчей, мы их плохо провели. Так что мы отдохнули и настроилиcь. При родных болельщиках всегда с охотой играем», — передаёт слова Петунина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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