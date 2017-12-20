Вестерлунд: «Салават» создал много моментов, но Барулин сыграл хорошо

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги проигранного матча с ХК «Сочи» (1:2).



«Поздравляю „Сочи“ с победой. У нас было плохое начало, но мы лучше сыграли во втором и третьем периодах. Создали много моментов, но не сумели забить и вратарь „Сочи“ сыграл хорошо.



Команда сдала физически? Я так не считаю. Возможно, лишь игроки из сборных, потому что с каждым периодом мы играли лучше. Не думаю, что дело в физике», — приводит слова Вестерлунда официальный сайт уфимской команды.

«Сочи» дома одержал победу над «Салаватом Юлаевым»