Бойд: матчи против бывшей команды всегда особенные, в «Барысе» много моих друзей

Нападающий московского «Динамо» Дастин Бойд прокомментировал победу над астанинским «Барысом» со счётом 5:3.



«Сегодня действительно была жёсткая игра. У обеих команд были свои шансы. Это был первый матч после перерыва, мы старались играть от обороны. Вся команда сыграла хорошо, но игра была тяжёлой до конца. После первого периода тренер сказал, чтобы мы больше внимания уделили обороне. Нам удалось забросить в большинстве, и мы победили.



Я играл за «Барыс» довольно много времени, там много моих друзей. Со многими я поддерживаю общение. У меня казахстанский паспорт. Матчи против бывшей команды всегда особенные.



В конце третьего периода мы долго не могли смениться и выпустить на лёд свежих парней. Игра проходила у наших ворот. Мы понимали, что ведём с отрывом в две шайбы, поэтому старались сыграть от обороны. Наш голкипер помог нам», — сказал Бойд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владислав Уткин.

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