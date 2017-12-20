С. Зубов: в какой-то степени «Сочи» отдал «Салавату» долг за предыдущие игры

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги выигранного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1).



«Хотелось бы поздравить болельщиков. В какой-то степени это долг за предыдущие две игры. Кардинально другой старт, чем в предыдущей игре. Молодцы, что гнули свою линию до конца. Стоило ожидать от такой команды, как «Салават Юлаев», напряжения в третьем периоде. Молодцы, что справились. Согласен с Вестерлундом, что Костя Барулин отстоял супер, но не без помощи команды», — цитирует Зубова официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Сочи» дома одержал победу над «Салаватом Юлаевым»