Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Футбол. «Реал Сосьедад» — «Севилья». LIVE
все матчи

Итоги игрового дня в ВХЛ: новокузнецкий «Металлург» выиграл пятый матч подряд

Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя четыре встречи.

Ангарский «Ермак» на домашней арене одержал победу над пермским «Молотом-Прикамье» — 4:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 14:00 МСК
Ермак
Ангарск
4 : 1
1:0, 1:1, 2:0
Молот-Прикамье
Пермь
1:0 – Воробьёв (Михайлов) – 09:27 (5x5), 2:0 – Воробьёв (Михайлов, Воронин) – 23:37 (5x5), 2:1 – Ремов (Синелёв) – 37:14 (5x5), 3:1 – Юшков (Раенко, Пайор) – 55:00 (5x4), 4:1 – Дроков (Михайлов, Шингареев) – 59:59 (5x4)

Новокузнецкий «Металлург» выиграл пятый матч подряд, взяв верх над нефтекамским «Торосом» со счётом 5:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
5 : 3
0:1, 4:2, 1:0
Торос
Нефтекамск
0:1 – Пименов (Лукин, Цулыгин) – 01:20 (5x5), 0:2 – Дубровский – 26:06 (4x5), 0:3 – Пименов (Лукин) – 29:18 (5x5), 1:3 – Коростин – 30:41 (5x5), 2:3 – Чернов (Петрухно) – 31:06 (5x5), 3:3 – Шубин (Бутузов) – 36:26 (5x5), 4:3 – Чернов (Медведев, Романцев) – 37:37 (5x5), 5:3 – Дюрягин (Локтев) – 49:33 (5x5)

Курганское «Зауралье» в родных стенах уступило самарскому ЦСК ВВС, встреча завершилась в серии буллитов — 1:2 Б.

ВХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
1 : 2
0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1
ЦСК ВВС
Самара
0:1 – Гареев (Феклистов, Пушкарский) – 15:13 (5x5), 1:1 – Колготин (Цыганов, Рехтин) – 22:16 (5x5), 1:2 – Феклистов – 65:00 ( ПБ)

Тюменский «Рубин» на домашнем льду потерпел поражение от казанского «Барса», игра закончилась со счётом 0:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
0 : 1
0:0, 0:1, 0:0
Барс
Казань
0:1 – Каштанов (Сошнин, Савельев) – 38:38 (5x5)
«У нас только одна туалетная бумага». Хоккей в Ижевске опустился на дно
У двукратного финалиста кубка Братины нет денег даже на аспирин, зарплату не платят с августа, а директор просит его уволить.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент