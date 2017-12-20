Итоги игрового дня в ВХЛ: новокузнецкий «Металлург» выиграл пятый матч подряд

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя четыре встречи.
Ангарский «Ермак» на домашней арене одержал победу над пермским «Молотом-Прикамье» — 4:1.
Новокузнецкий «Металлург» выиграл пятый матч подряд, взяв верх над нефтекамским «Торосом» со счётом 5:3.
Курганское «Зауралье» в родных стенах уступило самарскому ЦСК ВВС, встреча завершилась в серии буллитов — 1:2 Б.
Тюменский «Рубин» на домашнем льду потерпел поражение от казанского «Барса», игра закончилась со счётом 0:1.
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