Итоги игрового дня в ВХЛ: новокузнецкий «Металлург» выиграл пятый матч подряд

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя четыре встречи.



Ангарский «Ермак» на домашней арене одержал победу над пермским «Молотом-Прикамье» — 4:1.

Новокузнецкий «Металлург» выиграл пятый матч подряд, взяв верх над нефтекамским «Торосом» со счётом 5:3.

Курганское «Зауралье» в родных стенах уступило самарскому ЦСК ВВС, встреча завершилась в серии буллитов — 1:2 Б.

Тюменский «Рубин» на домашнем льду потерпел поражение от казанского «Барса», игра закончилась со счётом 0:1.