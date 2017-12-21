«Коламбус» взял верх над «Торонто», Бобровский остался в запасе

«Коламбус Блю Джекетс» одержал первую победу за последние три матча регулярного чемпионата НХЛ, на домашнем льду справившись с соперниками из «Торонто Мэйпл Лифс». Результат игры — 4:2.



Хозяева дважды забили в первом периоде, контролировали ход встречи и упрочили победный результат. Сэт Джонс отметился голом и результативной передачей, Кэм Аткинсон — двумя ассистами.



Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский остался в запасе. Артемий Панарин провёл на льду 17 минут и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».