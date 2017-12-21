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«Коламбус» взял верх над «Торонто», Бобровский остался в запасе

Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» одержал первую победу за последние три матча регулярного чемпионата НХЛ, на домашнем льду справившись с соперниками из «Торонто Мэйпл Лифс». Результат игры — 4:2.

Хозяева дважды забили в первом периоде, контролировали ход встречи и упрочили победный результат. Сэт Джонс отметился голом и результативной передачей, Кэм Аткинсон — двумя ассистами.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский остался в запасе. Артемий Панарин провёл на льду 17 минут и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2017, четверг. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 2
2:0, 1:1, 1:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Седлак (Калверт) – 12:57 (5x5), 2:0 – Джонс – 18:45 (5x5), 2:1 – Гардинер (Нюландер) – 24:26 (5x5), 3:1 – Дюбуа (Аткинсон, Джонс) – 30:20 (5x4), 4:1 – Веннберг (Аткинсон, Дженнер) – 51:51 (5x5), 4:2 – Марнер (Гардинер, Бозак) – 57:03 (5x5)
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