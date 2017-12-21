Три передачи Жиру помогли «Филадельфии» выиграть у «Детройта»

Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» вышли победителями из домашней встречи с «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 4:3.



Соперники обменялись голами в первом периоде, а во втором забросили по две шайбы. Решающим стал гол 16-й гол Шона Кутюрье в сезоне на 46-й минуте.



В составе «лётчиков» выделим отличную игру Клода Жиру, который стал автором трёх результативных передач. На счету его одноклубника Уэйна Симмондса гол плюс пас.