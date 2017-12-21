Три передачи Жиру помогли «Филадельфии» выиграть у «Детройта»
Хоккей
Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» вышли победителями из домашней встречи с «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 4:3.
Соперники обменялись голами в первом периоде, а во втором забросили по две шайбы. Решающим стал гол 16-й гол Шона Кутюрье в сезоне на 46-й минуте.
В составе «лётчиков» выделим отличную игру Клода Жиру, который стал автором трёх результативных передач. На счету его одноклубника Уэйна Симмондса гол плюс пас.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2017, четверг. 04:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Вейс (Гудас, Патрик) – 15:19 (5x5), 1:1 – Фрк (Грин, Ларкин) – 19:58 (5x4), 1:2 – Грин (Ларкин, Атанасиу) – 25:50 (5x4), 2:2 – Симмондс (Ворачек, Жиру) – 30:48 (5x4), 2:3 – Нюквист (Зеттерберг, Манта) – 31:29 (5x5), 3:3 – Хег (Жиру, Гостисбер) – 33:40 (5x5), 4:3 – Кутюрье (Симмондс, Жиру) – 45:57 (5x5)