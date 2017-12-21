Панарин продлил безголевую серию до восьми матчей

«Коламбус Блю Джекетс» одержал первую победу за последние три матча регулярного чемпионата НХЛ, на домашнем льду справившись с соперниками из «Торонто Мэйпл Лифс». Результат игры — 4:2.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин не сумел отметиться заброшенной шайбой в уже восьмом матче подряд. Хоккеист провёл на льду 17 минут 47 секунд, за которые нанёс четыре броска по воротам «Торонто».

За это время форвард набрал восемь очков за результативные передачи, заработав показатель полезности «-1». Панарин является лучшим бомбардиром «Коламбуса», в 35 матчах он набрал 28 (7+21) баллов за результативность при показателе полезности «+3».

Худшая безголевая серия в карьере Панарина в лиге составляет 11 матчей (сезон-2015/16, «Чикаго Блэкхоукс»).