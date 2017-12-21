«Калгари» обыграл «Сент-Луис», Тарасенко и Барбашёв очков не набрали

Хоккеисты «Калгари Флэймз» на домашнем льду обыграли «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 2:1.

На восьмой минуте первого периода Фролик вывел хозяев матча вперёд. На 22-й минуте матча нападающий «Сент-Луис» Брэйден Шенн счёт в игре сравнял. Победу «Калгари» принёс защитник Дуги Хэмилтон, забросивший решающую шайбу на 48-й минуте матча.

Российские нападающие «блюзменов» очков за результативность не набрали. Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут 54 секунды, за которые отметился в протоколе матча одним броском. Иван Барбашёв отыграл семь минут 35 секунд, заработав показатель полезности "-1".