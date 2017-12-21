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«Калгари» обыграл «Сент-Луис», Тарасенко и Барбашёв очков не набрали

Хоккей

Хоккеисты «Калгари Флэймз» на домашнем льду обыграли «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 2:1.

На восьмой минуте первого периода Фролик вывел хозяев матча вперёд. На 22-й минуте матча нападающий «Сент-Луис» Брэйден Шенн счёт в игре сравнял. Победу «Калгари» принёс защитник Дуги Хэмилтон, забросивший решающую шайбу на 48-й минуте матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2017, четверг. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
2 : 1
1:0, 0:1, 1:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Фролик (Баклунд) – 07:58 (5x5), 1:1 – Шенн (Парэйко, Штястны) – 21:26 (5x4), 2:1 – Хэмилтон (Монахан, Броди) – 47:57 (5x5)

Российские нападающие «блюзменов» очков за результативность не набрали. Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут 54 секунды, за которые отметился в протоколе матча одним броском. Иван Барбашёв отыграл семь минут 35 секунд, заработав показатель полезности "-1".

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