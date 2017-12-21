Тарасенко бросил после свистка и спровоцировал стычку

Хоккеисты «Калгари Флэймз» на домашнем льду обыграли «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 2:1.

Российский нападающий «Сент-Луис» Владимир Тарасенко на 39-й минуте матча нанёс бросок по воротам «Калгари» уже после свистка арбитров, которые зафиксировали удаление в составе его команды, чем спровоцировал небольшое выяснение отношений. По итогам эпизода защитник «блюзменов» Джоэл Эдмундсон и нападающий «огоньков» Гарнет Хэтэуэй заработали по малому штрафу. Также на скамейку для штрафников был отправлен форвард «Сент-Луиса» Владимир Соботка, нарушивший правила на дальнем борту.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.