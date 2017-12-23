«Монреаль» в гостях переиграл «Калгари»

«Монреаль Канадиенс» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. По ходу встречи «Канадиенс» выигрывали с разницей в три шайбы, но едва не упустили преимущество.

В составе «Монреаля» отличились Байрон Фрёзе (11-я минута), Николя Делорье (29) и Брендан Галлахер (44). За «Калгари» голы забили Майкл Ферланд (50) и Мэттью Ткачук (59).

Это поражение стало для «Флэймз» четвёртым в последних шести матчах. «Монреаль» одержал третью победу в четырёх встречах.