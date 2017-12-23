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«Монреаль» в гостях переиграл «Калгари»

Хоккей

«Монреаль Канадиенс» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. По ходу встречи «Канадиенс» выигрывали с разницей в три шайбы, но едва не упустили преимущество.

В составе «Монреаля» отличились Байрон Фрёзе (11-я минута), Николя Делорье (29) и Брендан Галлахер (44). За «Калгари» голы забили Майкл Ферланд (50) и Мэттью Ткачук (59).

Это поражение стало для «Флэймз» четвёртым в последних шести матчах. «Монреаль» одержал третью победу в четырёх встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
2 : 3
0:1, 0:1, 2:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Фрёзе (Бенн, Гальченюк) – 10:45 (5x5), 0:2 – Делорье (Фрёзе, Карр) – 28:44 (5x5), 0:3 – Галлахер (Лехконен, Плеканец) – 43:10 (5x5), 1:3 – Ферланд (Фролик, Монахан) – 49:42 (5x5), 2:3 – Ткачук (Баклунд, Годро) – 58:07 (6x4)
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