Мюррей — о драке Малкина: прикольно, когда такие важные игроки рискуют здоровьем

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей прокомментировал драки в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 Б). Напомним, во втором периоде подрался сначала Евгений Малкин, а после сирены на перерыв в потасовку ввязался Сидни Кросби.



«Прикольно, когда такие важные игроки рискуют здоровьем ради того, чтобы завести команды. Это точно сработало», — приводит слова Мюррея Pittsburgh Post-Gazette.



Видео драки Малкина можно посмотреть на канале Sportsnet в Youtube.



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События дня НХЛ. Малкин забил и подрался, а Кучеров выбил «полтинник» Панарин тоже забил, прервав восьмиматчевую «засуху».