Барбашёв — об отправке в фарм-клуб: у меня были несколько иные планы на сезон

Нападающий системы «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал свою отправку в фарм-клуб на старте сезона.



«У меня были несколько иные планы на этот сезон, и я надеялся остаться в Сент_луисе. Но начало чемпионата получилось слабым, и после шести матчей я, в принципе, понимал, что для меня самое лучшее решение будет поехать в АХЛ и попробовать вернуть уверенность. Время в Чикаго мне здорово помогло. У меня и там оказалось сложное начало, но с каждой игрой я чувствовал, что прихожу в себя и уверенность возвращается.



На самом деле, моя летняя подготовка к сезону мало чем отличалась от прошлогодней. Не думаю, что в октябре у меня были какие-то проблемы с физикой. Скорее дело в том, о чём мне уже говорил не один человек: второй год в НХЛ получается самым сложным. Тогда я приехал в основную команду с хорошей уверенностью в своих силах и пониманием, что мне нечего терять. Сейчас тяжелее. Если игра с первого дня не пошла, появляется давление», — цитирует Барбашева официальный сайт лиги.

Узнай хоккеиста НХЛ по его девушке А что вы ещё хотели перед рождественской паузой?