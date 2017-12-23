Кузнецов: «Вашингтон» скорее приобрёл одно очко, с «Аризоной» всегда непросто

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от встречи регулярного чемпионата с «Аризоной Койотс» (2:3) ОТ, в котором отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. На счету россиянина семь очков в пяти последних встречах.



«И всё же думаю, что мы не потеряли одно очко, а приобрели его. „Вашингтону“ здесь всегда приходилось непросто», — приводит слова нападающего официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз».



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Гол и передача Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Аризоной»