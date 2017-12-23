Ро: находим «химию» с Кугрышевым и Петерссоном, важно начать матч уверенно

Нападающий омского «Авангарда» Чад Ро поделился ожиданиями от игры с ХК «Сочи», которая начнётся в 14:00 мск.



«Последнее время мы тренируемся в одном звене с Дмитрием Кугрышевым и Андре Петерссоном. Могу сказать, что с каждым разом наше взаимопонимание улучшается, тренировки идут на пользу. Находим свою „химию“. Сегодня очень важно для нас начать матч уверенно и доставлять шайбу в зону атаки как можно чаще.



На что нужно обратить внимание? Прежде всего — не удаляться, не позволять сопернику завладеть инициативой. И, конечно, необходимо заставить противника ошибаться, чтобы он нарушал правила и мы получали большинство, а значит, и контроль над шайбой.



За счёт чего можно увеличить результативность? Как обычно — больше бросать по воротам. Постоянно идти на пятачок, перекрывать обзор вратарю и стараться использовать свои моменты по максимуму», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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