Мэттьюс: неприятно получить две травмы подряд, хочу снова почувствовать ноги

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал, что близок к возвращению на лёд после травм.



«Надо поговорить с врачами. Пока ещё ничего не решено. Я чувствую себя значительно лучше, очень приятно снова вернуться на лёд. Я хочу снова почувствовать ноги.



Очень неприятно пропускать игры. А тут я получил две травмы одна за другой, много пропустил. Очень расстроился. Но сначала надо полностью восстановиться. Это главное не только для меня, но и для тренерского штаба и врачей. Пока могу сказать, что чувствую себя хорошо и рад, что вернулся на лёд», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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