Стали известны составы команд на матч «Сибири» и «Салавата Юлаева»

Опубликованы составы команд на матч новосибирской «Сибири» и уфимского «Салавата Юлаева», который начнётся в 13:30 мск.



«Сибирь»:



Салак (Красиков);

Бергстрём — Закриссон — Сигарёв, Верещагин — Наумов;

Санников — Тичар — Энлунд, Ермаков — Демидов;

Коньков — Шаров — Первушин, Игнатович — Морозов;

Иванов — Основин — Ткаченко, Лукин — Алексеев.



«Салават Юлаев»:



Скривенс (Кареев);

Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен, Панин — Ларсен;

Макаров — Зубов — Лисин, Арзамасцев — Гареев;

Бурдасов — Коротков — Фёдоров, Осипов — Гончаров;

Солодухин — Кузьмин — Майоров, Бусаров — Беляков.

«Нефтехимик» догонит «Ак Барс». Прогнозы на игровой день КХЛ СКА прервёт свою серию поражений, а «Сибирь» сократит отставание от зоны плей-офф.