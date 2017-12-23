Стали известны составы команд на матч «Сибири» и «Салавата Юлаева»

Опубликованы составы команд на матч новосибирской «Сибири» и уфимского «Салавата Юлаева», который начнётся в 13:30 мск.
«Сибирь»:
Салак (Красиков);
Бергстрём — Закриссон — Сигарёв, Верещагин — Наумов;
Санников — Тичар — Энлунд, Ермаков — Демидов;
Коньков — Шаров — Первушин, Игнатович — Морозов;
Иванов — Основин — Ткаченко, Лукин — Алексеев.
«Салават Юлаев»:
Скривенс (Кареев);
Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен, Панин — Ларсен;
Макаров — Зубов — Лисин, Арзамасцев — Гареев;
Бурдасов — Коротков — Фёдоров, Осипов — Гончаров;
Солодухин — Кузьмин — Майоров, Бусаров — Беляков.
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