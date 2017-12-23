«Сибирь» — «Салават Юлаев»: Скривенса заменили после двух голов за восемь минут

В первом периоде матча новосибирской «Сибири» и уфимского «Салавата Юлаева» был заменён голкипер гостей Бен Скривенс, вместо которого на лёд вышел Андрей Кареев. Скривенс пропустил два гола за семь минут и 28 секунд, после чего тренерский штаб решил убрать североамериканца с площадки.



На данный момент в матче продолжается перерыв перед вторым периодом, счёт 3:1 в пользу команды Владимира Юрзинова-младшего.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»