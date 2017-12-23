«Сибирь» — «Салават Юлаев»: Вестерлунд удалён до конца игры за выход на лёд

Во втором периоде матча новосибирской «Сибири» и уфимского «Салавата Юлаева» удаление до конца встречи за выход на лёд получил главный тренер команды гостей Эркка Вестерлунд.
Финский специалист вышел на площадку в результате спора с судьями, которые, по его мнению, неправильно дали его команде удаление за нарушение численного состава.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
В матче продолжается второй период, счёт 3:1 в пользу новосибирского клуба.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Нефтехимик» догонит «Ак Барс». Прогнозы на игровой день КХЛ
СКА прервёт свою серию поражений, а «Сибирь» сократит отставание от зоны плей-офф.