«Сибирь» — «Салават Юлаев»: Вестерлунд удалён до конца игры за выход на лёд

Во втором периоде матча новосибирской «Сибири» и уфимского «Салавата Юлаева» удаление до конца встречи за выход на лёд получил главный тренер команды гостей Эркка Вестерлунд.



Финский специалист вышел на площадку в результате спора с судьями, которые, по его мнению, неправильно дали его команде удаление за нарушение численного состава.



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В матче продолжается второй период, счёт 3:1 в пользу новосибирского клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.