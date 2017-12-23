Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Форвард «Салавата» Бурдасов в игре с «Сибирью» оформил первый хет-трик в КХЛ

Хоккей

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов отметился хет-триком в матче с новосибирской «Сибирью». 26-летний хоккеист забросил шайбы на 20-й, 39-й и 46-й минутах встречи. Для Бурдасова хет-трик стал первым в Континентальной хоккейной лиге.

В матче продолжается третий период, «Салават» ведёт в счёте — 5:3.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Бурдасова можно на официальном сайте КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Нефтехимик» догонит «Ак Барс». Прогнозы на игровой день КХЛ
СКА прервёт свою серию поражений, а «Сибирь» сократит отставание от зоны плей-офф.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент