Форвард «Салавата» Бурдасов в игре с «Сибирью» оформил первый хет-трик в КХЛ

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов отметился хет-триком в матче с новосибирской «Сибирью». 26-летний хоккеист забросил шайбы на 20-й, 39-й и 46-й минутах встречи. Для Бурдасова хет-трик стал первым в Континентальной хоккейной лиге.



В матче продолжается третий период, «Салават» ведёт в счёте — 5:3.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Бурдасова можно на официальном сайте КХЛ.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»