Аболс: не знаю, почему Филатов не играет, в «Ладе» ему создали все условия

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (1:2) и отсутствие в составе Никиты Филатова. Форвард пропустил последние пять матчей, в общей сложности в 23 играх он набрал 7 (3+4) очка.

«Минск последнее время играет очень солидно, подтверждением чему служат предыдущие две игры со СКА и «Локомотивом». Хоккей — игра эмоций и ошибок. Мы много владели шайбой, больше бросали и находились в зоне атаки, но допустили две ошибки, которые Минск использовал.

В третьем периоде соперник грамотно оборонялся, у них хороший вратарь. Мы много времени провели в позиционной атаке — больше, чем Минск, но на хорошую позицию для атаки выйти так и не получилось. Все старались, но где-то не хватило сил. В итоге — только одна заброшенная шайба за матч.

Почему не играет Никита Филатов, может ответить только он. Руководство создало ему все условия для хорошей игры. Не знаю, почему он не играет. Сомневаюсь, что в каком-то другом клубе ему смогут создать такие условия», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.