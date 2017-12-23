Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов получил травму, сидя на скамейке

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу в матче с «Ладой» (2:1) и травму, которую получил защитник Владимир Денисов.

«Удалось завоевать важные три очка, это главное, о чём мы говорили перед игрой. Необходимо брать очки и найти способ побеждать на выезде. Мы победили СКА, неплохо играли с «Локомотивом», поэтому хотели в Тольятти также провести хороший матч. Может быть, игра в нашем исполнении была не самая красивая, но самое важное, что мы сумели победить и взять важные для нас очки.

С Владимиром Денисовым произошёл неприятный инцидент, шайба попала ему в лицо, когда он находился на скамейке запасных. Ему пришлось уйти в раздевалку, а информация о повреждении появится чуть позже», — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

Видео, в котором Денисов получает травму, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.