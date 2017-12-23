СКА гарантировал себе преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф

СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» со счётом 5:1.



Питерские «армейцы» возглавляют турнирную таблицу, набрав 111 очков, и после победы в игре с бело-голубыми гарантировали себе преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. «Торпедо», которое занимает пятое место в Западной конференции, за 11 матчей до конца регулярного чемпионата имеет в активе 77 очков и потеряло шансы обогнать СКА.



Два стартовых матча плей-офф СКА проведёт в Ледовом дворце 3 и 4 марта 2018 года. Гостевые встречи запланированы на 6 и 7 марта.

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