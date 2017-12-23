Мозик: «Витязь» играет хорошо, мы можем победить ЦСКА, СКА и «Магнитку»

Защитник «Витязя» Войтех Мозик прокомментировал победу в матче с ЦСКА со счётом 3:1. В этом матче он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Нет, я не чувствую себя супергероем. Мы победили, а Сапрыкин сыграл замечательно. Я забросил две шайбы. В первой мне немного повезло, я просто бросил по воротам. Это был простой гол. А во второй я приложился по цели. Получился хороший гол. Конечно, с ЦСКА было тяжело играть, у них в составе большие парни, они хорошо бросают. Но мы победили, и я счастлив.

Мы можем играть с любым соперником. Можем обыграть ЦСКА, СКА, «Магнитку». Почему в первом периоде было много драк? Был довольно жёсткий старт, мы старались сыграть жёстко. Думаю, что это было хорошо для болельщиков, которые пришли на игру. Нам это нравится. Есть ли у нас специальная мотивация на московские команды? Мы должны быть готовы к любой игре, а не только к командам из Москвы. «Витязю» лучше играть с сильными командами? Я считаю так же. Не знаю, почему, но это так», — передаёт слова Мозика корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.