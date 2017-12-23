Науменков: ЦСКА проиграл уже два матча, отступать дальше некуда

Защитник ЦСКА Михаил Науменков рассказал об игре с подмосковным «Витязем», в которой его команда проиграла со счётом 1:3.

«Надо выходить на следующую игру и с самого начала забивать и выигрывать. Вот и всё. Что отговорки искать — проиграли… Надо было полумоменты использовать. Моменты-то у нас были хорошие, но их вратарь вытащил, из пустых ворот кто-то вытаскивал. Недооценка соперника? Нет, такого не было. Нам сказали, что «Витязь» хорош на контратаках, что они сегодня и сделали. Команда у них хорошая. Мы будем готовиться к матчу с «Динамо» в плановом режиме. Конечно, это дерби, к нему будет особое внимание. Будем выходить и биться. У нас уже два матча проиграно, отступать дальше некуда. Болельщикам ЦСКА хочу пожелать, чтобы все задумки, которые они загадают на Новый год, исполнились. И самое главное —здоровья!» — передаёт слова Науменкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.