Игнатушкин: Гусева не сдержали, разбирали СКА, видимо, что-то не получилось

Нападающий московского «Динамо» Игорь Игнатушкин прокомментировал поражение в матче со СКА со счётом 1:5 и отметил, что его команде не удалось сдержать Никиту Гусева, который набрал 3 (2+1) очка.



«Первый период играли неплохо. Да, по броскам проиграли, но выполняли тренерскую установку. Во втором периоде перестали работать нападающие, не помогали защитникам. Защитники «наелись», была дальняя «лавка». Пошли ошибки, удаления. С такими командами, как СКА, нельзя удаляться. Нас наказали.

Гусева не сдержали. Разбирали соперника. Видимо, что-то не получилось. Тренер сказал, что при таком графике некогда печалиться и горевать. Скоро новый бой, а эту игру нужно забыть. Нас ждёт дерби с ЦСКА, готовимся к нему. Сделать работу над ошибками, понять, что было не так.

Сашу Ерёменко поддержали. Он много подтащил. Да, пропустил, но это игра. Все ошибаются. Вратари такие же люди, как и все остальные. Ничего страшного нет. Мы продолжаем биться», — сказал Игнатушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Видео второго гола Гусева можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.