Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Игнатушкин: Гусева не сдержали, разбирали СКА, видимо, что-то не получилось

Хоккей

Нападающий московского «Динамо» Игорь Игнатушкин прокомментировал поражение в матче со СКА со счётом 1:5 и отметил, что его команде не удалось сдержать Никиту Гусева, который набрал 3 (2+1) очка.

«Первый период играли неплохо. Да, по броскам проиграли, но выполняли тренерскую установку. Во втором периоде перестали работать нападающие, не помогали защитникам. Защитники «наелись», была дальняя «лавка». Пошли ошибки, удаления. С такими командами, как СКА, нельзя удаляться. Нас наказали.

Гусева не сдержали. Разбирали соперника. Видимо, что-то не получилось. Тренер сказал, что при таком графике некогда печалиться и горевать. Скоро новый бой, а эту игру нужно забыть. Нас ждёт дерби с ЦСКА, готовимся к нему. Сделать работу над ошибками, понять, что было не так.

Сашу Ерёменко поддержали. Он много подтащил. Да, пропустил, но это игра. Все ошибаются. Вратари такие же люди, как и все остальные. Ничего страшного нет. Мы продолжаем биться», — сказал Игнатушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Гусев – кошмар для «Динамо». Как СКА покуражился в Москве
Не помогла хозяевам даже первая со второго сентября шайба Евгения Артюхина.

Видео второго гола Гусева можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент