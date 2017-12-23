Шайба Голышева в овертайме принесла «Автомобилисту» победу над «Слованом»

«Автомобилист» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом». Встреча, проходившая в Братиславе, завершилась со счётом 5:4 ОТ, словацкая команда проиграла восьмой матч подряд.

«Нефтехимик» догонит «Ак Барс». Прогнозы на игровой день КХЛ СКА прервёт свою серию поражений, а «Сибирь» сократит отставание от зоны плей-офф.

В составе «Слована» шайбы забросили Михал Ржепик, Ян Бухтеле, Борис Садецки и Иван Шварны. У екатеринбуржцев в основное время отличились Франсис Паре, Евгений Чесалин и Александр Кучерявенко, а победный гол в овертайме забил Анатолий Голышев.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.