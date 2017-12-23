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Шайба Голышева в овертайме принесла «Автомобилисту» победу над «Слованом»

Хоккей

«Автомобилист» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом». Встреча, проходившая в Братиславе, завершилась со счётом 5:4 ОТ, словацкая команда проиграла восьмой матч подряд.

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В составе «Слована» шайбы забросили Михал Ржепик, Ян Бухтеле, Борис Садецки и Иван Шварны. У екатеринбуржцев в основное время отличились Франсис Паре, Евгений Чесалин и Александр Кучерявенко, а победный гол в овертайме забил Анатолий Голышев.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 19:30 МСК
Слован
Братислава
4 : 5
1:1, 1:1, 2:2, 0:1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Ржепик (Кашпар, Бойчак) – 03:53 (5x5), 1:1 – Паре (Чесалин, Голышев) – 07:28 (5x5), 1:2 – Чесалин (Кучерявенко) – 25:09 (5x5), 2:2 – Бухтеле (Эберт, Депре) – 30:23 (5x4), 2:3 – Михнов (Торченюк) – 40:28 (5x5), 3:3 – Садецки (Кашпар, Депре) – 42:42 (5x5), 3:4 – Кучерявенко (Обидин, Крикунов) – 50:09 (5x4), 4:4 – Шварны (Дженовей, Эберт) – 58:10 (5x5), 4:5 – Голышев (Паре) – 61:53 (3x3)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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